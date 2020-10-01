الاتحاد للطيران تضم تكلفة فحص PCR إلى سعر تذاكر السفر من أبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، أنها ستضيف تكلفة فحوصات PCR إلى سعر تذكرة السفر للضيوف المسافرين من مطار أبوظبي الدولي، باستثناء المسافرين إلى الصين، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020.



وتتعاون الشركة مع مركز لايف ميديكل دياغنوستك سنتر (Life Dx) لتوفير الفحوصات قبل 48 إلى 96 ساعة قبل موعد السفر في فروعها في دولة الإمارات. كما يمكن للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى اختيار إجراء الفحص في منازلهم. ويمكن حجز موعد لإجراء الفحوص على الموقع التالي Life Dx.



وقالت الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس للشؤون الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران: "هذا تطور مهم يسمح للاتحاد بتوفير كافة وسائل الراحة للمسافرين من أبوظبي، وتسهيل عملية إجراء فحوص PCR إلى أبعد حد ممكن. وتأتي هذه المبادرة لتكمّل توفير التأمين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد والذي يغطي كافة تذاكر السفر الصادرة من الاتحاد للطيران."



وتابعت: "نحن واثقون من أن شراكتنا مع لايف دي إكس ستقدم لنا، والأهم لضيوفنا، تقنيات الفحص المتقدمة ليتمكنوا من السفر من العاصمة وهم يشعرون باطمئنان أكبر. هذه خطوة جديدة في خطة الجهود التي تقوم بها الاتحاد لتوفير تجربة طيران مريحة، آمنة وسليمة في كل مرحلة من مراحل رحلة الضيوف".



من جهته، صرّح حسام فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز لايف ميديكل دياغنوستك سنتر (Life Dx) بالقول: "يسرّنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران لإدارة متطلبات فحوص PCR لضيوفها. إن المفهوم الأساسي لهذا الحل هو زيادة سعة مختبر لايف دي إكس المركزي لحوالي 40 ألف فحص في اليوم باستخدام أنظمة روبوتية مؤتمتة بالكامل وتأسيس شبكة واسعة من مراكز جمع العينات من خلال إقامة الشراكات مع مزودي الخدمات الطبية في مختلف أنحاء الدولة، جيث يمكن للضيوف حجز المواعيد الكترونيا بسهولة لإجراء الفحص من المكان وفي الوقت الذي يناسبهم قبل السفر".



أما بالنسبة للمسافرين من أبوظبي إلى الصين فهم يخضعون لقوانين فحوصات محددة ولا يمكنهم إجراء الفحوص إلا في مراكز أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، كما يتوجب عليهم إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد الإقلاع، للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.



كما يتوجب على المسافرين من أبوظبي إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية قبل 96 ساعة من موعد الرحلة، وفحص الأجسام المضادة للمسافرين إلى المغرب.



ولمن يرغب بإجراء الفحص بشكل مستقل، تعاونت الاتحاد للطيران مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة وميديكلينيك لتوفير الفحص للراغبين بإجرائه في منازلهم أو في فروع المؤسستين في الإمارات مقابل رسم محدد قبل موعد السفر.



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