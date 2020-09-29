أسعار البنزين تواصل الاستقرار في أكتوبر للشهر السابع على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن استقرار أسعار الوقود، التي تشمل الجازولين (البنزين) بنوعيه «سوبر 98» و«خصوصي 95»، إضافة إلى الديزل، خلال أكتوبر المقبل، عند الحدود السعرية نفسها لشهر سبتمبر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتأتي مؤشرات الاستقرار التي سجلتها أسعار الوقود، أخيراً، عند معدلات منخفضة للشهر السابع على التوالي، بعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال سبتمبر عند الحدود السعرية ذاتها لأغسطس ويوليو ويونيو ومايو وأبريل. واستقر سعر لتر بنزين «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما ثبت سعر لتر البنزين «خصوصي 95» عند 1.80 درهم، بينما سجل سعر لتر الديزل استقراراً عند 2.06 درهم. يشار إلى أنه يتم تحديد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة شهرياً، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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