اقتصادية دبي تنفذ 755 جولة للتحقق من الالتزام بتدابير «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 755 جولة وزيارة رقابية ميدانية، شملت العديد من المناطق في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أمس، أنه تمت مخالفة 18 منشأة متنوعة، توزعت ما بين ست مخالفات لمنشآت في قطاع التجزئة، ومخالفتين لمنشأتين في تجارة الملابس الجاهزة، وأربع مخالفات في تجارة الأنسجة والأقمشة، ومخالفة واحدة في كل من: تجارة العطور، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة الإلكترونيات، تجارة أجهزة الحاسب الآلي، إلى جانب مخالفتين لصالتي كمال أجسام، تم مخالفتهما بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتوزعت مواقع المنشآت المخالفة، لتشمل عدداً من مراكز التسوق، والمدينة العالمية، والضغاية، وعيال ناصر.

وجاءت أسباب المخالفات كالتالي: 16 مخالفة بسبب عدم التزام الموظفين والعاملين في المنشآت المخالفة بارتداء الكمامات، ومخالفتين اثنتين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

إلى ذلك وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة تنبيهاً لـ12 منشأة أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 725 محلاً.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات وشرائح المجتمع ضرورة المساهمة في تمكين المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، انطلاقاً من مبدأ «الجميع مسؤول»، وحفاظاً على ما وصلت إليه الإمارة من إعادة دوران عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، بشكلها الآمن والطبيعي.

مواقع المنشآت المخالفة توزعت بين مراكز تسوق والمدينة العالمية والضغاية وعيال ناصر.

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