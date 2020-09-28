أسعار الوقود تواصل الاستقرار خلال أكتوبر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الوقود التي تشمل الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، إضافة للديزل استقرارا في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، عند نفس الحدود السعرية لشهر سبتمبر، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود أخيرا عند معدلات منخفضة للشهر السابع على التوالي بعد ان كانت سجلت استقرارا مماثلا خلال شهر سبتمبر عند نفس الحدود السعرية لأشهر أغسطس يوليو، يونيو، مايو، و ابريل.

واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما ثبت سعر لتر البنزين «خصوصي 95» عند حدود 1.80 درهم.

وسجل سعر لتر الديزل استقرارا عند حدود 2.06 درهم اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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