45 ألف مؤسسة من 180 دولة مسجلة للعمل مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأن عدد المؤسسات المسجلة للعمل مع المعرض الدولي المرتقب، جاوز 45 ألف مؤسسة من أكثر من 180 بلداً، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 54% من مجموع الشركات المسجلة لدى «إكسبو 2020»، التي نالت 56% من عقود المعرض.

وذكر المكتب في أحدت الإحصاءات المتعلقة بالحدث، أنه بنهاية يوليو 2020، بلغت قيمة العقود التي منحها «إكسبو 2020 دبي» للشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من خمسة مليارات درهم، لافتاً إلى أن آلاف المنتجات المرخصة، من إنتاج مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات إماراتية، ستُطرح للبيع عبر برنامج «إكسبو 2020 دبي للتجارة والترخيص».

دور رئيس

وأضاف المكتب أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يولي اهتماماً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لإدراكه أن لها دوراً رئيساً في تحقيق النمو، وإتاحة فرص العمل في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض يلتزم بتخصيص 20% من النفقات المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن «إكسبو لايف»، برنامج الابتكار والشراكة الدولي، يهدف إلى دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المُلحّة، بما يساعد على تحسين حياة الناس أو حماية الكوكب، موضحاً أن «برنامج منح الابتكار المؤثر» من «إكسبو لايف» يدعم بالفعل 140 مشروعاً من 76 دولة.

منح وتمويلات

وكشف المكتب أن 140 مشروعاً من 76 دولة، حصلت على منح وضمنت تمويلاً وتوجيهاً وانتشاراً، حيث يحصل المبتكرون العالميون على منح تصل قيمة الواحدة منها إلى 367 ألف درهم (100 ألف دولار)، مشيراً إلى أن «إكسبو لايف»، تلقى أكثر من 11 ألف طلب مشاركة من 184 بلداً.

ولفت إلى أن أكثر من 200 جهة مشاركة، إضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية والشركات، فضلاً عن الملايين من الزوار، ستجتمع للاحتفال بـ«إكسبو 2020 دبي».

وقال المكتب إن أكثر من 190 دولة أكدت مشاركتها في الحدث المرتقب، ما يعني تجاوز عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة، الذي كان يبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013.

منصة

وأفاد المكتب بأن «إكسبو 2020 دبي» سيوفر لجميع الدول المشاركة منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدّم، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو الدولي» سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص، حيث إن عشرات الدول كشفت النقاب بالفعل عن تصاميم أجنحتها.

إنجازات

وأكد المكتب أن جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لـ«إكسبو» تم إنجازها مع نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أنه خلال العام الجاري تم تركيز العمل على تنسيق المناظر الطبيعية في موقع «إكسبو»، وتجهيز المباني المملوكة للحدث الدولي.

وذكر أنه تم أيضاً الكشف عن بوابات دخول المعرض، المصنوعة من الألياف الكربونية، لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، مضيفاً أن أكثر من 210 ملايين ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 أُنجزت حتى اليوم.

المتطوعون

وقال المكتب إن 30 ألف متطوع من نسيج اجتماعي متنوع من المقيمين في دولة الإمارات سيكونون «واجهة إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن أكثر من 130 ألف فرد عبّروا عن رغبتهم في التطوع للعمل مع «إكسبو 2020 دبي» إلى الآن.

يشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، حيث يتميز موقع المعرض بسهولة الوصول إليه مباشرة من مطارَي دبي وأبوظبي الدوليين، ومرسى السفن السياحية في دبي، ومحطة أبوظبي للسفن السياحية.

مساحة المعرض

يشغل موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومترات مربعة، ستشغل المنطقة المسوّرة المخصصة للعرض نحو كيلومترين مربعين منها، بما في ذلك أكثر من 190 جناحاً منفصلاً للدول، سيعرض كل منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة، والمعروضات التي ترغب تلك الدول في تقديمها. أما الـ2.4 كيلومتر مربع المتبقية، فستضم مرافق ومباني دعم تشمل «قرية إكسبو 2020»، المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، بالإضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية، ومحطات نقل وفنادق، ومنافذ تجزئة ومتنزه عام.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 54% من مجموع الشركات المسجّلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news