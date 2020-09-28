شراكة بين «اتصالات ديجيتال» و7 شركات ناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل التي تحتضنها «منطقة 2071»، عقد شراكة جديدة بين «اتصالات ديجيتال»، وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة «اتصالات»، وسبع شركات ناشئة عالمية لتطوير حلول مبتكرة تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، ضمن ثلاثة تحديات في قطاع الاتصالات.

وبحسب بيان صادر أمس، تهدف الشراكة إلى تطوير مشروعات وأفكار مبتكرة تتيح لـ«اتصالات ديجيتال» توفير تجربة مميزة للمتعاملين من خلال توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المكاتب والمساحات الداخلية وتقديم أفضل الخدمات والحلول، فضلاً عن تعزيز تجربة التسوق الرقمية في المتاجر لتكون تفاعلية وجذابة بأعلى مستويات الكفاءة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وتطوير أنظمة اختبار قبول المستخدمين لتقليل حجم العمل والوقت اللازم لتقديم الخدمات.

وتم اختيار الشركات من بين 143 شركة حول العالم، تقدمت بمشروعاتها وأفكارها المبتكرة في المبادرة الهادفة لدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، بالشراكة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في توظيف تقنيات المستقبل، بما يسهم في تعزيز مستويات كفاءة العمل وفاعلية الأداء ومعايير الجودة.

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