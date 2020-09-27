«دبي العقاري» ينظم مؤتمراً افتراضياً حول «عودة الأسواق» أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تنظيم المؤتمر الافتراضي «عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة»، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية. وسيشارك في المؤتمر المنتظر عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2020، عبر منصة «زووم» المرئية، عدد من الخبراء والمتحدثين، ونخبة من ممثلي القطاع العقاري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المعهد وجمعية رجال الأعمال البحرينية، إضافة إلى بحث المتغيرات والمستجدات الأخيرة بحضور ومشاركة خبراء ومهنيين عقاريين في الدولتين، والاستعانة بأحدث التقنيات المساندة، والتركيز على مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، واستشراف الحاجات المستقبلية، وصياغة الأدوات المناسبة لتلبيتها، بما يكفل للسوق العقارية مواصلة التقدم والازدهار. وقالت المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، هند المري: «يتوافق تنظيمنا لهذا المنتدى الافتراضي العقاري مع رؤية وأهداف واستراتيجيات المعهد لتطوير وبناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالمنطقة»، مؤكدة حشد مجموعة من الخبراء والمحاضرين لتقديم أوراق عمل لمناقشة الحلول المثلى للحد من تأثيرات جائحة «كوفيد-19» على القطاع العقاري.

من جهته، قال رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر علي الأهلي، إن المؤتمر الافتراضي سيكون باكورة التعاون مع معهد دبي العقاري، بوصفه بيت خبرة في القطاع العقاري، ولدوره البارز في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع العقاري على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن معهد دبي العقاري درّب ما يزيد على 300 مهني في البحرين من مختلف تخصصات الوساطة والإدارة والتقييم خلال السنتين الماضية. ويأتي هذا المؤتمر لتعزيز التواصل والتعلم على الرغم من ظروف الجائحة، وترسيخ أهمية التعلم المستمر، وعلى وجه التحديد فرص التدريب والتطوير المتعلقة بإدارة الأزمات في هذا القطاع.

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