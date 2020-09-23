«نتورك إنترناشيونال» و«الإمارات دبي الوطني» يجددان اتفاقية الخدمات المشتركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس، عن موافقتها على تمديد اتفاقية الخدمات المشتركة التي تجمعها مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وبموجب الاتفاقية، يواصل «الإمارات دبي الوطني» توطيد علاقته الراسخة مع شركة المدفوعات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك عبر مواصلة توفير عدد من الخدمات المشتركة مثل استضافة البيانات والتمويل، إضافة إلى دعم الموارد البشرية.

ويأتي تمديد الاتفاقية في أعقاب إعلان «نتورك إنترناشيونال» عن تجديد اتفاقية تقديم خدمات إصدار البطاقات مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي لمدة خمس سنوات إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»، سايمون هاسلم: «يسعدنا تجديد اتفاقية الشراكة مع (الإمارات دبي الوطني) لخدمات الدعم».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «نعتمد على الخبرات والتجارب المتميزة التي توفرها (نتورك إنترناشيونال) لمواصلة تقديم أفضل منتجات المدفوعات».

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