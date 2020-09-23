%76 نمواً في حركة المسافرين عبر مطار دبي خلال أغسطس

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 930 ألف مسافر، خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ528 ألفاً في يوليو السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 76%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، وصل إجمالي عدد المسافرين، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس للعام الجاري، إلى 19 مليوناً و896 ألفاً و169 مسافراً.

وسجل مطار دبي نمواً متواصلاً، منذ أبريل الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى غرار جميع مطارات العالم، تأثرت حركة المسافرين الدوليين، بسبب قيود السفر جراء تفشي فيروس «كورونا».

وعلى صعيد حركة الشحن، ارتفع حجم الشحنات الجوية، عبر مطار دبي الدولي، إلى 149 ألفاً و326 طناً في أغسطس الماضي، مقابل 138 ألفاً و986 طناً في يوليو الماضي، بنمو بلغ نحو 7.4%.

وأوضحت بيانات «دبي للطيران المدني» أن عدد حركة الرحلات، في مطار دبي الدولي، وصل إلى 11 ألفاً و813 حركة، خلال أغسطس الماضي، مقابل 9613 حركة في يوليو السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 22.8%.

ووصل إجمالي عدد حركة الرحلات في مطار دبي الدولي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس، إلى 120 ألفاً و856 حركة، مقابل 17 ألفاً و949 حركة، في مطار آل مكتوم الدولي.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي حجم الشحن الجوي، عبر مطار دبي الدولي، نحو 1.13 مليون طن، خلال الفترة الممتدة بين شهرَيْ يناير وأغسطس الماضي، مقابل 124 ألفاً و996 طناً، عبر مطار آل مكتوم خلال الفترة نفسها.

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