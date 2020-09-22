«مشاركة ريت» يستحوذ على أرض في دبي مقابل 46 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، بأنه نفذ بنجاح صفقة عقارية اشتملت على بيع قطعة أرض منفردة مبني عليها منشأة للتخزين الذاتي، لصندوق «مشاركة ريت»، مقابل سعر إجمالي بلغ 46 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر البيع بناءً على تقييمات حصل عليها الصندوق من شركتي تقييم عقاري معتمدتين ومستقلتين.

وذكر المركز في بيان أن شركة «مشاركة المالية»، هي الممثل عن الصندوق بصفتها مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مشاركة ريت».

وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي استحوذ عليها «مشاركة ريت» نحو 5400 متر مربع، وتتمتع بموقع استراتيجي في مركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة التجارية بأبراج بحيرات جميرا المطلة على شارع الشيخ زايد. وتشمل صفقة الشراء أيضاً مبنى للتخزين الذاتي بمساحة مبنية إجمالية قدرها 13 ألفاً و860 متراً مربعاً.

وستقوم «مشاركة المالية» بتأجير المنشأة لشركة «ذا بوكس لخدمات التخزين الذاتي» بعائد إيجار أولي بنسبة 8.7%.

وقال المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة، بول أشتون، إن «استحواذ صندوق (مشاركة ريت) على قطعة الأرض، يؤكد أن القطاع العقاري في دبي لايزال يتمتع بالمرونة والجاذبية، إضافة إلى ثقة السوق بإمكانات البيئة الاستثمارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة».

وأضاف أن لدى المركز محفظة أراضٍ متميزة للبيع في مختلف أنحاء منطقة أبراج بحيرات جميرا، التي تستقطب اهتماماً كبيراً من شرائح متنوعة من المستثمرين والمطورين ممّن يبحثون عن فرص استثمارية تحقق لهم عائدات إيجارية قوية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مشاركة المالية»، إبراهيم بن فهد العساف: «استحوذنا من خلال هذه الصفقة العابرة للحدود على قطعة أرض يرافقها عائد إيجار طويل الأجل في واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، كما أن وجودها ضمن حدود مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتميز بإطار تنظيمي واضح ومعايير امتثال سليمة، يجعل منها استثماراً آمناً ومجدياً وخياراً مناسباً لنا».

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