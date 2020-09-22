«اقتصادية عجمان» تغلق مركزي تسوّق مؤقتاً

المصدر: عجمان - وام

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مركزي تسوق في الإمارة مؤقتاً نتيجة التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد مدير قسم التفتيش والمتابعة في الدائرة، ماجد السويدي، حرص «اقتصادية عجمان» على استمرار الحملات التفتيشية المكثّفة على الأسواق في الإمارة، والتأكد من تقيّد المنشآت الاقتصادية بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها لمنع تفشي الوباء.

وقال السويدي إن فريقاً من المفتّشين قام بإغلاق مركزي تسوّق تساهلا مع هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن تعليق العمل في هذين المركزين سيكون بشكل مؤقت حرصاً على صحّة وسلامة مجتمع الإمارة، وإعادة افتتاحهما لاحقاً بعد التأكد من التزامهما بكل الضوابط والاشتراطات.

وأكد السويدي أهمية التزام المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى استمرار الحملات التفتيشية للوقوف على مدى التزام الجميع بالتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.

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