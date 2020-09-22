4.8 ملايين درهم تبرعات «درهم الخير» في 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة المالية في دبي أن إجمالي التبرعات التي جُمعت عبر مبادرتها «درهم الخير» خلال ثلاث سنوات تجاوز 4.83 ملايين درهم، مؤكّدة استمرارها في دعم الجهات الخيرية بالإيرادات المتأتية من هذه المبادرة التي أطلقتها في منتصف عام 2017.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن مبادرة «درهم الخير» تقوم على إتاحة مجال التبرّع أمام المتعاملين الحكوميين عبر بوابة «سداد دبي» على الويب، وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين مع الجهات الحكومية ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية عبر بوابة «سداد دبي» وتطبيق «دبي الآن»، التبرّع بمبلغ مالي قبل انتهاء عملية السداد.

وأكد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الدائرة على توجيه مبالغ التبرعات في عدد من أوجه المساعدات الإنسانية داخل الدولة، مشيراً إلى أن إمارة دبي تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية الخيرية، وتطويرها من أجل تعظيم الاستفادة من التبرعات، وتوسعة حجم الشريحة المستفيدة منها.

من جهته، قال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، يونس آل ناصر، إن «دبي الذكية» تسعى بشكل مستمر وضمن رؤيتها الاستراتيجية، إلى تسخير التكنولوجيا في تصميم خدمات من شأنها تسهيل حياة الناس، والسماح لهم بأداء معاملاتهم كافة بأسلوب سهل وسلس وذكي بالكامل.

وأضاف: «نفخر بما حققته مبادرة (درهم الخير) من نتائج، والتي تؤكد على المسؤولية المجتمعية العميقة لدى سكان مجتمع دبي، وتفاعلهم القوي مع المبادرات المبتكرة والذكية».

• «درهم الخير» تتيح التبرع أمام المتعاملين الحكوميين.

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