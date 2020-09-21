إغلاق ساحة تأجير ملاعب.. ومخالفة 27 منشأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خالفت كل من اقتصادية دبي، وبلدية دبي، 27 منشأة ومؤسسة، في وقت أصدرتا فيه تنبيهاً إلى 49 أخرى، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اقتصادية دبي بأنها أغلقت ساحة تأجير ملاعب في منطقة القصيص، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، كما خالفت 10 منشآت لعدم مراعاة التباعد الجسدي، وعدم ارتداء العاملين فيها للكمامات، في وقت نبهت فيه على سبع منشآت أخرى، لعدم وضع ملصقات تباعد.

وذكرت الدائرة في بيان، أنه تم إصدار مخالفات شملت صالات كمال أجسام في مناطق الكرامة، والبدع، والقوز، إضافة إلى منشأة لخدمات التدريب على السباحة في منطقة القوز، لافتة إلى أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خالفت محال تجزئة في مراكز تجارية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للقطاع، والتي شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي، مبينة أن عدد المنشآت التجارية المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 728 منشأة.

وشدّدت على أن الجهات المختصة في الدائرة لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، مؤكدة أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة.

بدورها، أغلقت بلدية دبي منطقة ألعاب لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية اللازمة، بعد أن سمحت إدارة المكان بإقامة حفل عيد ميلاد، بالمخالفة للتعميم رقم 60 الصادر عن البلدية، الذي حظر إقامة أية فاعليات أو احتفالات من شأنها تجمع عدد كبير من الناس في المكان. وكشفت البلدية أنها خالفت أيضاً 17 مؤسسة، وأصدرت 42 تنبيهاً بحق مؤسسات أخرى، في حين بلغ عدد المؤسسات المستوفية للاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2306 مؤسسات، خلال 2366 زيارة رقابية نفذتها البلدية في 19 سبتمبر الجاري.

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