إغلاق ساحة تأجير ملاعب في منطقة القصيص لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أغلقت اقتصادية دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ساحة تأجير ملاعب في منطقة القصيص لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

كما خالفت 10 منشآت تجارية في المراكز التجارية ومحلات التجزئة، وصالات كمال الاجسام وخدمات التدريب على السباحة في منطقة الكرامة، البدع، والقوز.

وأصدرت 7 تنبيهات، بحق عدد من المحلات التجارية لعدم وضعها الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي.

في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 728 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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