حسابات لتشجيع الأطفال على الادخار

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تتيح بعض البنوك المحلية حسابات مخصصة للأطفال وصغار السن، لتوفر لهم مستقبلاً أكثر أماناً، فمراقبة المدخرات وازدياد حجمها، يشجعان الأطفال على الدخول في عادات ادخار منتظمة. وتحويل مبلغ، يتم تحديده من قبل الوالدين، كل شهر إلى حساب الطفل تلقائياً، يضمن وضع مدخرات شهرية لمصلحة الطفل.

ويتم احتساب الفائدة المستحقة للحساب وفقاً للرصيد، وتتم إضافتها في نهاية كل شهر أو كل فترة محددة، وتم تصميم هذه المنتجات لتشجيع الأطفال على الادخار وتنمية العادات المالية الجيدة، مع خطة ادخار منتظمة تخولهم أيضاً الحصول على فوائد.

وتشترط بعض البنوك حدوداً دنيا تصل إلى 500 درهم لفتح الحساب، مع حدود دنيا للإيداع الشهري المنتظم قد تصل إلى نحو 200 درهم بالنسبة لبعض البنوك، وهو متاح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين في الدولة، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكشوف حساب إلكترونية مجاناً. وتتوافر هذه الحسابات بالدرهم الإماراتي، ويتم إصدار بطاقة السحب المباشر للطفل حينما يبلغ سن 15 وما فوق.

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