7112 شركة عاملة في منطقة البرشاء بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة البرشاء، وصل إلى 7112 شركة.

وأوضح التقرير أن هذه الرخص امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (3602) وبلغت حصتها (50.6%)، ثم المهنية (3341) بحصة (47%)، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

وأشار التقرير إلى حجم النشاط التجاري في البرشاء لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوافرة في تلك المنطقة.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في «البرشاء»، جاءت رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 46.3%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 28.6%، ثم الأعمال المدنية بنسبة 18.5%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة خليجية، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/‏‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة عامة، وتوصية بسيطة. ووصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة البرشاء إلى 95.3%، تلتها سيدات الأعمال بنسبة 2.5%، والشركات بنسبة 2.1%.

وتضم أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في منطقة البرشاء كلاً من: المقاولات وما يتعلق بها، تجارة عامة، مجموعة الملابس الجاهزة، المطاعم والمقاهي، أنشطة تجارية أخرى، صيانة المباني والحراس والتنظيف، خدمات التنظيف، مجموعة الإلكترونيات، العقارات، وتقنية المعلومات.

يشار إلى أن منطقة البرشاء في دبي، تنقسم إلى «البرشاء 1»، و«البرشاء 2» و«البرشاء 3»، إضافة إلى منطقة البرشاء جنوب.

وتقع معظم المباني السكنية والمتاجر والمطاعم في «البرشاء 1»، بينما تنتشر معظم الفلل في بقية المجمعات.

ونمت منطقة البرشاء بشكل ملحوظ لتصبح واحدة من أكثر المناطق طلباً، نظراً لموقعها المناسب بالقرب من العديد من المدارس وأهم المرافق من متاجر تسويقية وأفخم المطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية، الأمر الذي جعلها خياراً رائعاً للعائلات، كما تتميز بحيويتها وبنشاط حركتها التجارية.

تسهيل الأعمال

تعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة، للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

46.3 %

من الرخص الفاعلة استحوذت عليها رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة.

- أبرز مجموعات أنشطة الرخص تضم المقاولات والملابس الجاهزة والمطاعم.

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