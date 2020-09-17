«الإمارات دبي الوطني» و«بنك لئومي» يوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، و«بنك لئومي»، أحد البنوك الرائدة في إسرائيل، مذكرة تفاهم بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، ورئيس مجلس إدارة «بنك لئومي»، الدكتور سامر حاج يحيى، والرئيس التنفيذي في «بنك لئومي»، حنان فريدمان، وعدد من المسؤولين.

وتُعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل، التي يستحوذ «بنك لئومي» حالياً على حصة تقدر بنحو 30% تقريباً من نظامها المصرفي.

وقال القاسم: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع إلى استكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «بنك لئومي»: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية، التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين».

وأضاف: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل».

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية، للأفراد والشركات والمؤسسات، في دولة الإمارات والسعودية ومصر، والهند وتركيا وسنغافورة، والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا، وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

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