«فلاي دبي»: فحص «كوفيد-19» في مراكز «إن إم سي» بـ 150 درهماً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «فلاي دبي» بأنها توفر بالتعاون مع «إن إم سي» للرعاية الصحية سعراً خاصاً لفحص «كوفيد-19» (PCR) للمسافرين على متن رحلاتها بقيمة 150 درهماً لكل فحص مع إصدار نتيجة الفحص في غضون 24 إلى 48 ساعة من وقت إجراء الفحص.

وأضافت الشركة على موقعها الشبكي أن هذا السعر الخاص متوافر في 30 عيادة تتوزع في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والعين.

وللاستفادة من هذه الأسعار الخاصة يجب على المسافرين تقديم تأكيد حجز ساري المفعول مع «فلاي دبي»، إضافة إلى بطاقة الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر.

وسيتعين دفع الرسوم عند إجراء الفحص، لذلك على المسافرين ترتيب وقت فحص «PCR» وفقاً لجدول رحلاتهم لضمان صلاحية نتيجة الفحص عند وقت المغادرة.

وكانت «فلاي دبي» أعلنت عن إبرام شراكة مع «شبكة أستر للرعاية الصحية»، لتوفير فحوص «كوفيد-19» بأسعار مخفضة قدرها 180 درهماً لكل فحص. وذكرت الشركة أن هذه الخدمة تتوافر للمسافرين من دبي على متن ناقلاتها، فيما تتوافر خدمات الفحص في 28 عيادة ومستشفى لشبكة «أستر» في دبي والإمارات الشمالية.

يشار إلى أن «فلاي دبي» وفرت لركابها الذين حجزوا للسفر بين الأول من سبتمبر و30 نوفمبر 2020 تغطية صحية عالمية مجانية ضد فيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى شركة «طيران الإمارات» التي كانت أول شركة طيران في العالم توفر تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» عند سفرهم على رحلات الناقلة.

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