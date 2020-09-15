اتفاقية لمنح رواد الأعمال بالشارقة تسهيلات في مشروع "الممشى"

المصدر: الامارات اليوم- الشارقة

\أبرمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، و مجموعة "ألف" المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، والمطور لمشروع الممشى ومشروع " زيرو 6 " مول، اتفاقية تعاون بهدف دعم روّاد الأعمال والموهوبين المسجلين في "روّاد"، وتهيئة البيئة الملائمة لهم في مشروعها الممشى، من أجل تأسيس مشاريعهم المستقبلية..

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم مجموعة "ألف" بتخصيص مساحات إيجارية خاصة لروّاد الأعمال التابعين لمؤسسة "روّاد"، وتقديمها بأسعار تفضيلية، وفق خطط سداد مرنة تصل إلى 12 دفعة، إلى جانب الخصومات على أعمال التهيئة والرسوم الإدارية والتسويقية، وذلك بالإضافة إلى منح فترات سماح قبل البدء بالإيجار، مع توفير حزمة من التسهيلات اللازمة للبدء بتأسيس شركاتهم وأعمالهم.

وتعليقا على الاتفاقية، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلطان عبد الله بن هده السويدي، أن "توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة "ألف" يندرج في إطار حرص "رواد" على توسيع شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لأعضائها المنتسبين من رواد الأعمال، كما يأتي استمراراً لدور المؤسسة في دعم ومساندة قطاع ريادة الأعمال الذي يحظى بالأولوية ضمن العديد من مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز مهم لريادة الأعمال على مستوى المنطقة. كما وأشار سعادته أن هذه الاتفاقية جاءت بهدف دعم روّاد الأعمال والموهوبين المسجلين في "روّاد"، وتهيئة البيئة الملائمة لهم في مشروعها الممشى، من أجل تأسيس مشاريعهم المستقبلية..

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