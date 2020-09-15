«الإمارات دبي الوطني» يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك «هبوعليم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم مع «بنك هبوعليم»، أحد أكبر البنوك في إسرائيل.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، والرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم»، دوف كوتلر.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل على أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري».

وأكد أن هذه الاتفاقية ستقدم فرصة قيّمة للمتعاملين لمزاولة الأعمال والتجارة، فضلاً عن تعزيز مكانة المجموعة كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق، التي تمتد فيها أعمالها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم»، دوف كوتلر، أهمية الاتفاقية، لافتاً إلى أن تأسيس علاقات قوية مع بنك الإمارات دبي الوطني، الرائد في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، يمثل إنجازاً لافتاً، سيمكن المتعاملين في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي مع دول أخرى.

وأضاف: «يشرفنا أن نصبح أول بنك يوقع اتفاقية، ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين».

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني هو أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، ومصر وتركيا، والسعودية، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وروسيا والبحرين، ويمتلك مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

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