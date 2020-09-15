دبي تجذب 12 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت دبي في جذب 12 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 190 مشروعاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن نحو 25% من رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت من الولايات المتحدة، تلتها فرنسا (18%) وبلجيكا (9%) والمملكة المتحدة والصين (8% لكل منهما)، بينما توزعت النسبة المتبقية على دول أخرى.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تحتل دبي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالثة على مستوى العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة، كما أنها الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالمياً من حيث تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر بعد سنغافورة وشنغهاي ولندن ونيويورك وهونغ كونغ.

من جهة أخرى، وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، لدعم الطموحات الاقتصادية للإمارة بما يتوافق مع خطة دبي 2021، ولتعزيز ثقة المستثمر بالإمارة.

واستكمالاً للتعاون الذي بدأ للمرة الأولى في عام 2015، تنص بنود المذكرة على أن الجانبين سيواصلان التعاون في تبادل المعلومات والأبحاث واستضافة المؤتمرات والمعارض المشتركة.

وقال نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، عمر المهيري، إن «محاكم مركز دبي المالي العالمي، أدركت وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نزعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة، وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية».

وأضاف المهيري: «في حين تحظى كل دولة بنوع من حلول فض النزاعات التجارية، فإن الدول التي تحتل مراتب عالية في مؤشر البنك الدولي أدركت أهمية الاستثمار في تشييد محاكم متخصصة وموثوقة للأعمال».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «النظام القانوني القادر على الارتباط بسلاسة مع الولايات القضائية من حول العالم، يعد إحدى المنصات الرئيسة التي دعمت نمو دبي المستمر كمركز لاستقطاب رؤوس مال الاستثمار الأجنبي المباشر»، مشيراً إلى أن «المستثمرين يدركون أهمية وجود إطار قانوني متقدم وناضج لحل النزاعات».

• محاكم «دبي المالي العالمي» و«تنمية الاستثمار» تعزّزان ثقة المستثمر بدبي.

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