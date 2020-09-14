استدعاء 705 سيارات «فولفو» و«كيا» لعيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن حملتي استدعاء سيارات تشمل 705 مركبات من علامتي «فولفو» و«كيا»، لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأفادت الوزارة بأن الحملة الأولية لدواعي السلامة تشمل 635 سيارة «فولفو» من طرز عدة من موديلات أعوام 2008 وحتى 2018، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فولفو» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن الاستدعاء يأتي نتيجة لعيب في سلك حزام الأمان الأمامي المركب على جانب اللوح الخارجي من المقعد الأمامي، حيث إن السلك قد يتسم بقوة أقل مع مرور الزمن تحت ظروف معينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى دعم غير كاف لحزام الأمام الأمامي في حالة الاصطدام.

وأضافت أن «المشروعات التجارية» ستبادر بالاتصال مع المتعاملين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء، لإحضار مركباتهم بمجرد توافر قطع الغيار المطلوبة، على أن يتم استبدال الجزء المعني في حزام الأمان مجاناً.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن حملة استدعاء لدواعي السلامة أيضاً، تشمل 70 سيارة «كيا بيجاس» موديل 2019-2020، بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «كيا» في الدولة.

وبيّنت الوزارة أن الاستدعاء الذي تم إطلاقه بعد التواصل مع شركة «كيا موتورز كوربوريشن»، يستهدف تحسين نظام مراقبة ضغط الإطارات، مشيرة إلى أن «الماجد للسيارات» بدأت التواصل مع المستهلكين من أصحاب السيارات المشمولة بحملة الصيانة.

وذكرت الوزارة إلى أن عمليات الاستدعاء تأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق الدولة، سعياً لحماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news