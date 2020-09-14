أبوظبي تدرج سندات عالمية بـ 5 مليارات دولار

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأوضح السوق أن السندات التي تم إدراجها تتضمن ثلاث فئات وفق أحكام التسعيرة المرفقة، وهي كالتالي: سندات بقيمة ملياري دولار، بفائدة ثابتة 0.75% تستحق عام 2023، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة ثابتة 1.7% تستحق عام 2031، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة ثابتة 2.7% تستحق عام 2070.

وأضاف السوق عبر موقعه الإلكتروني أنه يجب على جميع إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار، كل ضمن مجال اختصاصه، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق.

وكان «أبوظبي للأوراق المالية»، أعلن في أغسطس الماضي عن إدراج سندات عالمية بقيمة أربعة مليارات دولار، أصدرتها «إم دي جي إتش - جي إم تي إن بي»، والمضمونة من شركة «المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

كما سبق هذا الإدراج أيضاً إدراج سندات بقيمة سبعة مليارات دولار، أصدرتها إمارة أبوظبي في أبريل الماضي، وتم إدراجها في الوقت ذاته في بورصة لندن.

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فئات تتضمنها السندات المدرجة وفق أحكام التسعيرة المرفقة.

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