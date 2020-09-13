اتفاقية تتيح لشركات «عجمان الحرة» دفع رسومها عبر «الأنصاري للصرافة»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع «شركة الأنصاري للصرافة»، بهدف تسهيل عمليات دفع الرسوم والمستحقات الخاصة بالشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لأعمالها، عن طريق أيٍّ من فروع «الأنصاري للصرافة».

وأكد المدير العام لـ«منطقة عجمان الحرة»، المهندس علي بن تويه السويدي، أنَّ هذه الخطوة تندرج في إطار التزام المنطقة الحرة الراسخ بتقديم أفضل الحلول والخدمات للشركات المُرخَّصة في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري، تسهيل عمل الشركات التي تزاول أعمالها في المنطقة الحرة، من خلال تزويدها بقنوات دفع مريحة وسلسة وموثوقة، وتمكينها من الاستفادة من ساعات عمل فروع الشركة المرنة.

يُذكر أنَّ منطقة عجمان الحرة تحتضن أكثر من 9000 شركة، وتستضيف المُستثمرين ورواد الأعمال من أكثر من 145 بلداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news