%164 زيادة في حجوزات الطيران إلى الإمارات خلال أغسطس

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأنها رصدت خلال الفترة الأخيرة زيادة في معدل حجوزات تذاكر الطيران مع استئناف المزيد من الرحلات إلى وجهات جديدة، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في الحجوزات من الخارج إلى الإمارات بلغت نحو 164% خلال أغسطس الماضي مقارنة بيوليو السابق، مقابل نسبة بلغت 15% للرحلات المتجهة من الإمارات إلى الخارج.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن مصر تصدرت قائمة الدول في عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج، ومن ثم الهند والسعودية والمغرب والكويت والأردن، لافتة إلى أن نحو 70% من المتعاملين يسافرون بمفردهم، فيما يسافر 20% برفقة العائلة، أما النسبة المتبقية فتعود لمسافرين برفقة الأصدقاء.

إقبال

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إنه مع استئناف شركات الطيران لمعظم الرحلات وزيادة وجهات جديدة، بدا واضحاً الزيادة في الإقبال على الحجوزات من وإلى دولة الإمارات، حيث لاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً من الأشخاص الذين ينتظرون السفر إلى بلدانهم، لا سيما في ظل ترقب عودة الحياة الى طبيعتها.

وأضاف حميدان أن السوق الإماراتية تستمر في تحقيق أفضل معدل إيجابي للاختبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة مع أكثر البلدان أماناً في العالم، مشيراً إلى أنه مع الفتح التدريجي لمعظم المرافق الترفيهية واستئناف المؤتمرات وموسم الأعمال، فإن هناك زيادة في الحجوزات مما يدل على نجاح خطة الدولة في إنعاش القطاع السياحي وأهمية الإجراءات التي تقوم بها لتأمين الرحلة المثالية.

زيادة

وأوضح حميدان، أن نسبة الزيادة في حجوزات الطيران من الخارج إلى الإمارات، بلغت 164% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو السابق، في حين أن نسبة الزيادة وصلت إلى 15% بالنسبة للحجوزات من الإمارات إلى الخارج، متوقعاً استمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

وبين أن نسبة الحجوزات من الإمارات إلى الخارج على موقع «ويجو»، بلغت 4620 حجزاً منذ بداية يوليو وحتى الثامن من سبتمبر الجاري، فيما بلغت مدة الإقامة نحو سبعة أيام حداً أقصى، مضيفاً أن المسافرين باتوا يخططون لرحلتهم بشكل مسبق وقبل 18 يوماً من تاريخ الحجز.

وعزا حميدان، نسبة الارتفاع الملحوظ للحجوزات إلى جهوزية الدولة وشركات الطيران التي تقدم أفضل الخدمات، إضافة الى أفضل الإجراءات والتدابير الصحية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين.

مصر تتصدر

وذكر حميدان أن أبرز الدول التي تصدرت قائمة عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج هي مصر بالدرجة الأولى، ومن ثم الهند والسعودية والمغرب والكويت والأردن، لافتاً إلى أن إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات عبر المطارات كافة في الإمارات تسهم في تعزيز دور الدولة كمحور رئيس للربط العالمي وموقعها على خارطة السياحة العالمية، كما أن لها انعكاساً إيجابياً على تنشيط الحركة وتسهيلها.

وأفاد بأنه بالنسبة إلى الزيادة في الحجوزات لأول أسبوع من سبتمبر مقارنة بآخر أسبوع من أغسطس، فقد ارتفعت بنسبة 70% من الإمارات الى الخارج وهذا دليل على عودة ثقة المسافر، متوقعاً أن تزداد هذه النسب في الأشهر المقبلة مع إعلان شركات الطيران عن مزيد من برامج السفر وإضافة رحلات منتظمة الى جميع الدول.

جهود مكثفة

وأوضح حميدان نحو 70% من المتعاملين يسافرون بمفردهم، فيما يسافر 20% برفقة العائلة، والنسبة المتبقية مع الأصدقاء، مشيراً إلى أن الحجوزات من وإلى دبي، بلغت النسب ذاتها تقريباً، وهذا نتيجة الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة والفنادق والمطارات لتأمين إقامة مثالية للمسافر من خلال اتخاذ أعلى المعايير وتوفير الراحة والمرونة في الحجز، فضلاً عن إمكانية إلغاء الحجز أو تغييره من دون فرض أي رسوم إضافية.

وقال: «رصدنا من خلال موقعنا أن نسبة إنفاق الفرد على رحلات السفر (التذاكر) تصل إلى نحو 400 دولار (نحو 1468 درهماً)».

وأضاف أن الفنادق في السوق المحلية حافظت على معدلات نموها تقريباً، بفضل تخفيف القيود المحلية والعروض المميزة التي تقدمها الدولة.

الاهتمام بالسفر إقليمياً

ذكر المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، أن الاهتمام بالبحث عن السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لايزال ثابتاً عند نحو ثلث مستويات عام 2019.

وقال إن مصر هي الدولة ذات الزخم الأقوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية موجة من الاهتمام بالسفر الدولي.

وأشار حميدان إلى أن عودة حركة الطيران إلى سابق عهدها ستتطلب المزيد من الوقت، لكن يوجد اتجاه صحيح، خصوصاً مع إعلان المزيد من الدول عن جهوزيتها لاستقبال السيّاح.

مصر تصدرت قائمة الدول في عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج.

1468

درهماً متوسط إنفاق الفرد على رحلات السفر.

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