الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمتعاملين طريقة سريعة ومريحة لإدارة الأموال ودفع الفواتير والبقاء على اطلاع بأحدث المستجدات على الحساب، وهي متوافرة على مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت. ويمكن من خلالها التعرف إلى تفاصيل عن الحسابات وبطاقات الائتمان وعرض كشوفات الحساب وبطاقة الائتمان مع إمكانية الاستفسار عن الأرصدة وتحويل الأموال بين الحسابات، فضلاً عن دفع فواتير الخدمات من الحساب أو من حساب بطاقة الائتمان وإجراء طلبات دفتر الشيكات، إلى جانب معلومات عن المنتجات المصرفية، وإمكانية الاستفسار عن أسعار صرف العملات وفوائد الودائع، فضلاً عن استرداد الكشوف المصرفية الشهرية وبطاقات الائتمان في أي وقت.

ويمكنك الاستفادة من كل هذه الخدمات الإلكترونية على الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية، لكن ينبغي على الدوام الاحتفاظ بالبيانات الأمنية وكلمات المرور في مكان آمن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news