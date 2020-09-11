28 إنذاراً لمنافذ بيع ومحال قرطاسية في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 28 إنذاراً لمنافذ بيع رئيسة في الإمارة، إضافة إلى منشآت تجارية تمارس نشاط القرطاسية ولوازم المكتبات والمستلزمات المدرسية، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة قامت بها، خلال الأسبوعين الماضيين، بمناسبة بدء العودة إلى المدارس.

وأوضحت إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية أبوظبي» لـ«الإمارات اليوم»، أن الإنذارات جاءت بسبب عدم وضع السعر على السلع بشكل واضح للمستهلك، فضلاً عن إجراء هذه المنشآت والمنافذ تصفيات وتنزيلات من دون الحصول على تصريح من الدائرة، مشيرة إلى أنه ينبغي إجراء التنزيلات بتصريح حتى يمكن الرقابة عليها، والتحقق من التزامها بقوانين حماية المستهلك.

وبيّنت أنها نفذت 11 حملة تفتيشية، شملت أبوظبي والعين والظفرة، حيث تضمنت زيارة 278 منشأة تجارية، شملت 230 منشأة في أبوظبي و33 منشأة في العين و15 منشأة في الظفرة.

وأضافت أن الحملات التفتيشية تستهدف التأكد من التزام المنشآت بالممارسات التجارية الصحيحة، والالتزام بأسعار منتجات القرطاسية واللوازم المدرسية، فضلاً عن الالتزام بمواصفات الجودة، وعدم وجود تجاوزات، مع توعية منافذ البيع والمنشآت التجارية ودعوتها إلى التعامل بشفافية مع المستهلكين.

إلى ذلك، حددت «اقتصادية أبوظبي» سبع نصائح للمستهلكين عند شراء اللوازم المدرسية، داعية المستهلكين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية وإجراءات السلامة عند زيارة المنشآت التجارية، إضافة إلى إعداد قائمة الشراء قبل التوجه إلى المكتبة أو السوق حتى يسهل تذكر المستلزمات.

وشددت في الوقت نفسه على أهمية عدم ملء سلة التسوق بسلع قد تكون غير ضرورية.

كما دعت الدائرة المستهلكين إلى عدم شراء مستلزمات تتعدى احتياجات الأبناء، مع التحقق من شراء المستلزمات المفيدة، وعدم النظر إلى المظهر والشكل الجمالي فقط كأساس للشراء.

وأشارت الدائرة إلى أن هناك بعض المستلزمات المدرسية التي يقوم بتحديدها المدرسون، لذلك يجب على الأبناء عدم الاستعجال في شرائها حتى يحددها لهم المدرس.

وأكدت الدائرة أيضاً أهمية مرافقة الأبناء والإشراف عليهم أثناء شراء القرطاسية والمستلزمات المدرسية، مع تشجيعهم على اتخاذ القرار والاختيار المناسب، حتى يكونوا مقتنعين بما تم شراؤه.

ولفتت «اقتصادية أبوظبي» إلى استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق للوقوف على أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات له، مع التقيد بالإجراءات الوقائية ضمن الضوابط واللوائح التي حددتها الدائرة.

النصائح الـ 7

- التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية وإجراءات السلامة.

- إعداد قائمة الشراء قبل التوجه إلى السوق.

- عدم ملء سلة التسوق بالسلع غير الضرورية.

- عدم شراء مستلزمات تتعدى احتياجات الأبناء.

- عدم النظر إلى المظهر والشكل الجمالي كأساس للشراء.

- عدم الاستعجال في شراء بعض المستلزمات حتى تحددها المدرسة.

- مرافقة الأبناء والإشراف عليهم أثناء شراء القرطاسية.

• الإنذارات جاءت بسبب عدم وضع السعر بشكل واضح، وإجراء تنزيلات من دون تصريح.

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