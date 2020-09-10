"ويز اير ابوظبي" تؤجل إطلاق عملياتها اسبوعين نظرا للقيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظراً للقيود المفروضة على السفر نتيجة لأزمة كوفيد-19 أعلنت " ويز إير أبوظبي" عن تأجيل إطلاق عملياتها لمدة أسبوعين إلى 16 أكتوبر 2020.

وسيتم إعلام المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم عبر البريد الإلكتروني في حال تم الحجز المباشر عبر الموقع wizzair.com أو عبر تطبيق الشركة.

كما سيتم إعادة 120% من سعر البطاقة إلى حساب العملاء عبر "ويز" ليتمكنوا من الاستفادة من رصيدهم طوال فترة 24 شهراً لشراء أي من منتجات أو خدمات "ويز أير".

ويمكن للركاب اختيار استرداد النقود وسيتم إعلامهم عبر البريد الإلكتروني عن الخطوات التي يجب اتخاذها لاسترداد سعر البطاقة إما عبر حساب مصرفي أو عبر بطاقة الإئتمان.

وفي حال اختاروا استرداد المبلغ، سيتمكنون من الحصول على السعر الكامل للبطاقة فقط. أما بالنسبة إلى المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكالات السفر بما فيها منصات الحجز عبر الإنترنت، فيمكنهم التواصل مباشرة مع الشركة التي حجزوا من خلالها تذاكرهم. بالرغم من أن هذه الظروف تقع خارج سيطرة الشركة، نتوجه إليكم بالاعتذار.

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