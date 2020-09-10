«طيران الإمارات» توفر خدمات أكثر عبر تطبيقها لمستخدمي هواتف «هواوي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تعاونها مع شركة «هواوي» الصينية، بهدف الترويج لتطبيق الناقلة في أوساط مستخدمي هواتف «هواوي»، وتوفير تجربة أفضل لتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات أخرى جديدة للمسافرين مع تعافي الطلب على السفر في مرحلة ما بعد وباء «كورونا».

وأوضحت الناقلة في بيان، أن التعاون مع «هواوي» يوفر خيار حجز سريع لمستخدمي تطبيق «طيران الإمارات» في الصين والإمارات، إضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى معلومات السفر والطيران، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء خلفيات وأيقونات وخطوط بطابع «طيران الإمارات» لعشاق السفر لتنزيل خطط سفرهم.

تجارب أوثق

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن التعاون الجديد يوفر أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ليس على متن الطائرة وعلى الأرض فقط، بل أيضاً عبر الإنترنت.

وأضاف: «نظراً للمكانة القوية التي تتمتع بها (هواوي) في البر الصيني وفي دولة الإمارات، فإننا سعداء بالتعاون معها في الترويج لتطبيقنا»، لافتاً إلى أن «أدوات المشاركة المتوافرة على (Huawei AppGallery) ستساعد الناقلة على إنشاء روابط وتجارب أوثق مع مزيد من العملاء، خصوصاً في الصين، التي تعد سوقاً مهمة لنا».

وأفاد المتحدث بأن «المرحلة التالية من التعاون مع (هواوي) التي ستنطلق قريباً، تهدف إلى إفادة الركاب في كل خطوة من رحلاتهم، بدءاً من التخطيط للسفر وحتى الوصول إلى وجهاتهم النهائية».

ميزات

وبيّن المتحدث أن المراحل اللاحقة من التعاون المشترك ستشهد قيام «طيران الإمارات» و«هواوي» بالتخطيط لتوسيع الميزات المتاحة لعملاء الناقلة من خلال دمج تطبيق «طيران الإمارات» مع منصة (Huawei Wallet).

ولفت إلى أن الميزات الجديدة تتيح لأعضاء «سكاي واردز» تخزين تفاصيل العضوية ونقاط المكافأة، فضلاً عن بطاقات الصعود إلى الطائرة والقسائم في محفظة «هواوي»، كما سيتاح لعملاء الناقلة، دخول أي من صالاتها في جميع أنحاء العالم بمجرد النقر على جهاز «هواوي» عند الباب.

خيارات الدفع

وقال المتحدث إنه من المنتظر أن يمتد التعاون في المستقبل القريب ليشمل خيارات الدفع وتجارب المكافآت، ما يتيح سهولة استبدال أميال «سكاي واردز» وإمكانية كسب نقاط «هواوي»، مشيراً إلى أنه يمكن للمستخدمين كسب نقاط المكافآت من البنوك المعتمدة في دولة الإمارات واستخدامها في شراء تذاكر «طيران الإمارات» أو هواتف «هواوي» وملحقاتها.

وذكر أن المنصة المشتركة بين الطرفين، ستتيح أيضاً عمليات استبدال الأميال والنقاط لدى شركات تأجير السيارات ومزودي خدمات الاتصالات، وكذلك شركاء سيارات الأجرة في المطار.

خدمات ووظائف

شهد تطبيق «طيران الإمارات»، حتى الآن، أكثر من نصف مليون عملية تحميل من AppGallery. ويوفر التطبيق وصولاً سهلاً إلى مجموعة من الخدمات والوظائف، مثل البحث عن الرحلات الجوية وحجز تذاكر الطيران وعمل إجراءات السفر واختيار المقعد والوجبات، إضافة إلى معلومات تسجيل الدخول ومعلومات حساب «سكاي واردز». وتشمل أحدث الوظائف المبتكرة لتطبيق «طيران الإمارات» أيضاً إمكانية إنشاء قائمة تشغيل ومزامنتها على نظام الترفيه الجوي ice في الطائرة، وتطبيق Airport Wayfinder للحصول على الاتجاهات في مركز طيران الإمارات بمطار دبي الدولي.

التعاون بين «طيران الإمارات» و«هواوي» سيشمل لاحقاً خيارات الدفع وتجارب المكافآت.

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