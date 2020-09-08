«أستر» توفر فحص «كورونا» لمسافري «فلاي دبي».. تعرف على الأسعار والشروط

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، عن إبرام شراكة مع «شبكة أستر للرعاية الصحية»، لتوفير فحوصات «كوفيد-19» بأسعار مخفضة قدرها 180 درهماً لكل فحص.

وأفادت «فلاي دبي» بأن هذه الخدمة تتوافر للمسافرين من دبي على متن ناقلاتها، في ما تتوافر خدمات الفحص في 28 عيادة ومستشفى لشبكة «أستر» في دبي والإمارات الشمالية.

وأوضحت أنه يتعين على الركاب تقديم «تأكيد حجز» صالح من «فلاي دبي»، مع بطاقة الهوية الإماراتية، أو نسخة من جواز السفر، للاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدة أنه سيتم إصدار تقارير الاختبار بعد 48 ساعة، في ما يحتاج المسافرون الذين يحتاجون إلى نتائج الاختبار خلال 24 ساعة، إلى زيارة مستشفى «أستر» في دبي، أو عيادة «أستر» في «بر دبي» أو أي عيادة لـ«أستر» في عجمان، أو رأس الخيمة، أو الشارقة.

وبحسب «فلاي دبي»، فإن هذه الخدمة صالحة لجميع الحجوزات التي تتم من خلال موقع flydubai.com، أو تطبيق «فلاي دبي» للهاتف المحمول، أو مركز متعاملي «فلاي دبي»، أو متاجر السفر أو «عطلات من فلاي دبي»، أو وكلاء السفر، أو أي من شركاء السفر التابعين لشركة «فلاي دبي»، كما يمكن للمسافرين الاتصال برقم مركز اتصال «أستر للرعاية الصحية» على 04 440 0500 لحجز موعد ومعرفة المزيد عن الفحص.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن هذه الخدمة بالشراكة مع «أستر للرعاية الصحية»، توفر اختباراً سريعاً وفاعلاً بسعر مخفض، لافتاً إلى تدابير السلامة على متن الطائرة والتغطية التأمينية العالمية المجانية التي قدمتها الناقلة ضد «كوفيد-19».



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