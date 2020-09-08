«تنظيم الاتصالات» توجّه «اتصالات» و«دو» بعروض جوائز خالية من التعقيد

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشغلي الاتصالات في الدولة: شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بأن تكون عروض الجوائز واضحة، وخالية من التعقيد والشروط غير المنطقية.

وطلبت الهيئة، في تعليمات للمشغلين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ذكر رسوم المكالمات والرسائل النصية، شاملة الضرائب في إعلانات الأرقام المميزة.

وتفصيلاً، وجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشغلي الاتصالات في الدولة: شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بإعداد العروض الترويجية القائمة على الجوائز بمسؤولية، مع الالتزام الكامل بفحوى الأنظمة، وليس بمعناها الحرفي.

كما وجهت الهيئة المشغلين بأن يتم نشر العروض الترويجية القائمة على الجوائز بطريقة واضحة وخالية من التعقيد والشروط غير المنطقية، وأن تكون مفهومة بسهولة من قبل الجمهور المستهدف، مشيرة إلى ضرورة عدم الخلط بين الهدايا والجوائز.

وطلبت «تنظيم الاتصالات»، في تعليمات للمشغلين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ضرورة أن تذكر العروض الترويجية القائمة على الجوائز التي يعدها المشغلون، بوضوح، أي قواعد أو تعليمات للمشاركة أو تواريخ أو أي مواعيد أو أي عوامل أخرى، قد تؤثر في فهم المستهلكين للعرض الترويجي، كما يجب أن يتم شرح ذلك في الإعلانات بشكل دقيق وواضح وتام.

وأوضحت الهيئة أنه إذا كان من غير الممكن، عملياً، ولأسباب مقنعة، إضافة جميع التفاصيل في الإعلان، فتجب إضافة وسيلة وطريقة للوصول الى المعلومات الكاملة، في جميع المواد المتعلقة بالعرض الترويجي.

وشددت على أن تكون العروض القائمة على الجوائز عادلة، وألا تتم عرقلة المشاركة فيها لأمور مثل الشروط المعقدة، أو تطبيق شروط غير منطقية على المشاركة، أو الحصول على الجوائز.

وبينت الهيئة أنه، في ما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي تستخدم رقماً مميزاً، يجب على المشغلين تأمين الحماية الكافية والمناسبة مع أي شخص، بما في ذلك الأعمال التجارية الخاصة بهم، المزودة بالأرقام المميزة المستخدمة لتوفير أو فرض رسوم على تزويد الخدمات، أو المنتجات حيثما كان ذلك مناسباً.

ولفتت إلى أنه يجب أن تراعي الإعلانات الخاصة بالأرقام المميزة، أن تذكر بوضوح رسوم المكالمات والرسائل النصية، شاملة جميع الضرائب إن وجدت، وأن تشير إلى الأسعار بصيغة رقمية في الدقيقة، بالنسبة للخدمات المبنية أو المحتسبة على الوقت، أو وحدة التسعير ذات الصلة، أو إجمالي الكلفة القصوى للمستهلك.

• «الهيئة» أكدت أن تكون العروض القائمة على الجوائز عادلة، وألا تتم عرقلة المشاركة فيها.

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