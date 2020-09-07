9.75 مليارات درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية بنهاية الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 24.997 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

وبذلك، بلغت قيمة الفائض في الميزانية نحو 9.75 مليارات درهم، وفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية أمس.

وكان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أن فائض الربع الثاني وصل إلى نحو 7.95 مليارات درهم وفقاً لإحصاءات الوزارة.

وبلغت قيمة إيرادات وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري 19.451 مليار درهم، تشكل نحو 56% من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية. ووصلت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين 1.99 مليار درهم تقريباً و16.572 مليار درهم إيرادات اتحادية أخرى، بينما توزعت بقية الإيرادات على الوزارات الأخرى. أما على مستوى المصروفات، فقد بلغت مصروفات وزارة التربية والتعليم 2.976 مليار درهم، وبلغت مصروفات بند نفقات اتحادية أخرى نحو 8.256 مليارات درهم، إضافة إلى نحو 2.122 مليار درهم لوزارة الصحة، و1.531 مليار درهم لوزارة تنمية المجتمع، و362.4 مليون درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين، و295 مليون درهم لوزارة تطوير البنية التحتية.

• إيرادات وزارة المالية شكلت نحو 56% من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية.

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