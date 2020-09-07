«أراضي دبي» تعتمد الذكاء الاصطناعي في تقييم الوحدات العقارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التسجيل والخدمات العقارية، أمس، عن إنجاز مشروع اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملية التقييم الذكي للوحدات العقارية.

وذكرت الدائرة في بيان، أنها ستسهم بفضل هذا المشروع في تحسين جودة وكفاءة وجاهزية الخدمات الحكومية الذكية لمواكبة متطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع، إلى جانب تبسيط الإجراءات بإدارة وتقليص الوقت المستغرق لتنفيذ عملية التقييم.

وأوضحت أن خطوات إجراء التقييم تجري عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست»، حيث يتم أولاً البدء باختيار نوع المستخدم، وتحديد وسيلة الدخول، ليطلب بعد ذلك إدخال رقم الهوية، ثم تسلم رسالة تحتوي على رقم التحقق.

وأضافت أنه حال ظهور جميع بيانات المالك والعقارات المملوكة، يختار المستخدم العقار المراد تقييمه، لتظهر مباشرة بيانات العقار، وعندها، يتعين إدخال جميع البيانات المطلوبة، ودفع الرسوم من خلال محفظة «نقودي» مع تأكيد عملية الدفع، وأخيراً تنتهي العملية مع إيصال شهادة التقييم مباشرة إلى المتعامل.

وتوقعت الدائرة أن يساعد المشروع في خفض زمن تنفيذ خدمة التقييم إلى 15 ثانية، فضلاً عن خفض كلفة الخدمة بنسبة 20%، ورفع سعادة المتعاملين 90%، مشيرة إلى أن المشروع سيكون متوافقاً مع المعايير التي حددها مركز نموذج دبي.

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن «(أراضي دبي) تتطلع دائماً إلى الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة الريادية كنموذج رائد للمدن الذكية في العالم، ونعتقد أن هذا المشروع الذكي سيساعدنا على الارتقاء بتصنيفنا على مؤشرات الأداء العالمية من حيث توفير أفضل خدمات التقييم لمتعاملينا بسرعة عالية وشفافية تامة، لاسيما وأن كوادرنا باتت على درجة عالية من التأهيل والتدريب للتعامل مع هذه التقنيات وتوفير أفضل التطبيقات التي يمكن التعامل معها بسهولة».

وأضاف أنه لضمان نجاح المشروع على النحو الأمثل، سيتم توفير بيانات دقيقة للمتعامل بالاعتماد على التقنيات الذكية.

من جهته، وصف المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في «أراضي دبي»، ماجد المري، الخدمة الجديدة بأنها تطور كبير في توفير خدمات نوعية بمستوى عالٍ من الأداء لضمان راحة وسعادة المتعاملين. وأضاف: «لقد عمل فريق التقييم الذكي مع طرف ثالث من القطاع الخاص، ممثلاً في شركة (كرايون) لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عملية التقييم الذكي للوحدات العقارية، من أجل تقديم خدمة فورية وموثوقة وقوية».

وبين المري أنه سيتم من خلال الخدمة تقييم العقارات دون الحاجة إلى المستندات المطلوبة، وذلك من خلال ترابط قواعد البيانات المحلية والأنظمة الخارجية، باستخدام نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي، يعتمد على خوارزميات دقيقة لتحليل ملايين المعاملات والبيانات بدقة متناهية.

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