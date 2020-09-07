%23.5 نمواً في عدد العلامات التجارية بالإمارات نهاية أغسطس

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أمس، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفع إلى 1293 علامة تجارية عربية وإقليمية ودولية خلال أغسطس الماضي، مقابل 1047 علامة تجارية خلال يوليو الذي سبقه بنمو نسبته 23.5% خلال شهر واحد، على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيرها على الأعمال في مختلف دول العالم.

وأوضحت «الاقتصاد» في تقرير أصدرته حول العلامات التجارية المسجلة في أغسطس 2020، أن العلامات المسجلة حديثاً تتنوّع في قطاعات ومجالات مختلفة، بعضها سلعي، وبعضها خدمي وينتمي بعضها لعلامات تجارية تابعة لشركات عالمية، في مقدمتها مجالات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وقطاعات النفط، والصحة، والتجارة، والتكنولوجيا، والعقارات، والمقاولات، والسياحة والصناعة، والاستشارات الهندسية، والمتاجرة الإلكترونية، والملابس، والأقمشة، وإدارة وتشغيل المطارات، والمطاعم، والسيارات، والأدوات المنزلية، والعطور، والإسمنت، وتأجير السيارات وتحلية المياه، والخدمات المالية والاستشارات، والدراسات الإعلامية، والتدريب، والتبغ.

وتُعد دولة الإمارات وفقاً لمختلف التقارير الدولية، مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات العربية والعالمية التي تقوم بالتصنيع في الدولة، والتصدير إلى مختلف دول العالم، لا سيما في ضوء ما تقدمه من حوافز للاستثمار الأجنبي.

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