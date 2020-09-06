1293 علامة تجارية في الإمارت بنهاية أغسطس

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفع إلى 1293علامة تجارية عربية وإقليمية ودولية خلال أغسطس من العام الجاري، مقابل 1047 علامة في يوليو الماضي بنمو شهري نسبته 23.5%، وذلك على الرغم من تداعيات أزمة "كورونا" وتأثيرها على الأعمال في مختلف الدول.

وأوضحت "الاقتصاد" في تقرير أصدرته اليوم، حول العلامات التجارية المسجلة في أغسطس 2020، أن العلامات المسجلة حديثا تنوعت في قطاعات ومجالات مختلفة بعضها سلعي وبعضها الآخر خدمي.

وأضافت أن بعضها ينتمي إلى علامات تجارية تابعة لشركات عالمية تشمل مجالات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وقطاعات النفط والصحة والتجارة والتكنولوجيا والعقارات والمقاولات والسياحة والصناعة والاستشارات الهندسية والمتاجرة الإلكترونية والملابس والأقمشة وإدارة وتشغيل المطارات والمطاعم والسيارات والأدوات المنزلية والعطور والإسمنت وتأجير السيارات وتحلية المياه والخدمات المالية والاستشارات والدراسات الإعلامية والتدريب والتبغ وغيرها.

وتعد دولة الإمارات وفقا لمختلف التقارير الدولية، مركزا إقليميا وعالميا رائدا لكبريات الشركات العربية والعالمية التي تقوم بالتصنيع في الدولة والتصدير إلى مختلف الدول، خصوصا في ضوء ما تقدمه الإمارات من حوافز للاستثمار الأجنبي.

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