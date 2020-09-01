16 مركز تسوق مشاركاً في موسم «العودة إلى المدارس».

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة مراكز التسوق، في دبي، عن تمديد فترة العروض الخاصة بموسم «العودة إلى المدارس» أربعة أسابيع إضافية، مؤكدة أنه تم تجهيز جميع مراكز التسوق المشاركة بمجموعة من العروض، في وقت ستشهد فيه أسابيع السحب 20 فائزاً، يحصل كل منهم على 5000 درهم نقداً. وأفاد بيان، صدر أمس، بمشاركة 16 مركز تسوق في العروض، هي: «مركز البستان»، «البرشاء مول»، «مركز الغرير»، «العربي سنتر»، «بن سوقات سنتر»، «برجمان»، «سيتي سنتر الشندغة»، «سيتي سنتر معيصم»، «دبي أوتلت مول»، «الاتحاد مول»، «الواحة سنتر»، «مركز تايمز سكوير»، «ريف مول»، «أب تاون مردف»، «بالم ستريب مول»، و«سنست مول».

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