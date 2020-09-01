إعلان الفائزين في مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن الفائزين الثلاثة بالدورة الخامسة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، التي نظمت أخيراً، في حفل افتراضي بالتعاون مع «إنتربرينر الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات منتدى «إنتربرايز أجيليتي».

وأوضحت «غرفة دبي» في بيان أمس، أن شركة «بروفن ميد» ProvenMed المتخصصة بتقنية معدات طبية مبتكرة فازت بالمركز الأول، في حين حصلت شركة «كاليكس» Callix على المركز الثاني وهي شركة متخصصة بحلول مراكز خدمة العملاء بطريقة مبتكرة، بينما حصدت المركز الثالث شركة «بلاستيك فري» PlasticFri التي توفر تقنية ثورية على صعيد منتجات قابلة للتحلل بنسبة 100% وقابلة للتحول لسماد مصنوع من نفايات زراعية ونباتات غير صالحة للأكل، وذلك بعد أن قدم المتأهلون الـ10 للمرحلة النهائية من المسابقة عروضاً تعريفية أمام لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، بحضور مستثمرين وشركات مهتمة بالتعاون مع هذه المشروعات الناشئة.

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة في دورتها الخامسة 315 مشاركاً، بنمو نسبته 23% مقارنة بالدورة الرابعة من المسابقة، حيث استحوذت المشروعات الناشئة العاملة في دولة الإمارات على 82% من إجمالي المشاركين بالمسابقة، في حين بلغت نسبة المشاركين من حول العالم 18%.

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