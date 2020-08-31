«دبي المالي» يعتمد «بي إتش مباشر» صانع سوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سوق دبي المالي شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية الإماراتية، كصانع سوق، حيث تتيح هذه الرخصة لـ«بي إتش مباشر» توفير السيولة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بي إتش مباشر»، عبدالهادي السعدي: «يسعدنا اعتمادنا من قبل سوق دبي المالي كصانع سوق، الأمر الذي سيشكل قيمة مضافة إلى مجموعة الخدمات المقدمة لعملائنا بأعلى جودة وصدقية، كما ستمكن هذه الخطوة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من تعزيز سيولة الأسهم وتحقيق توازن البيع والشراء مع شركة (بي إتش مباشر)».

وأشاد السعدي، في بيان، بجهود سوق دبي المالي، في تسهيل وتوفير العديد من الخدمات في سبيل تنمية ودعم الأعمال التجارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، أن «سوق دبي المالي لا يدخر جهداً من أجل توفير خدمات وآليات لتنشيط التداول، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من شركات الوساطة الرائدة المعتمدة في السوق».

وقال السركال إن السوق طور، خلال السنوات الماضية، أطراً تنظيمية عالمية المستوى، لترسيخ مكانته الرائدة وجاذبيته الكبيرة، عبر تقديم خدمة صناعة السوق وغيرها من الخدمات الداعمة لأنشطة التداول، وتعزيز السيولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «يسعدنا الترحيب بشركة (بي إتش مباشر) كصانع سوق معتمد، ليرتفع بذلك عدد الشركات الموفرة لهذه الخدمة في سوق دبي المالي إلى ست شركات وساطة، ونحن نتطلع إلى أن تكتسب خدمة صناعة السوق مزيداً من الزخم في المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على الشركات المدرجة والمستثمرين والوسطاء على حد سواء».

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