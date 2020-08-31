«الإمارات الإسلامي» يطلق عرضاً لتمويل «فلل ند الشبا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، عن تعاونه مع شركة نخيل العقارية لإطلاق عرض خاص بتمويل المنازل لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الراغبين في شراء المنازل بمشروع «فلل ند الشبا».

وأوضح المصرف، في بيان، أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل يصل حتى 85% من قيمة العقار، بأسعار منافسة تبدأ من نسبة ثابتة مقدارها 3.19% لمدة عامين.

وأضاف أنه يقدم أيضاً حسماً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية، وإعفاء من رسوم التقييم، مشيراً إلى أن أسعار الربح تستند إلى سعر الربح المحدد بين المصارف الإماراتية «إيبور»، بعد انتهاء مدة الربح الثابتة.

ويضم مجتمع «فلل ند الشبا»، التابع لـ«نخيل»، 1572 فيلا فاخرة جاهزة للسكن، مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، مستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط، والمغربي.

وتضم الفلل غرفة خادمة مع مدخل منفصل، وحمامات داخل جميع غرف النوم، وشرفات وحديقة واسعة، وموقفاً مغطى لسيارتين، بأسعار تبدأ من 2.398 مليون درهم.

وسيضم المجتمع، المقرر افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل، مركزاً للتجزئة والترفيه خاصاً به، و«سوبر ماركت»، وصالونات للرجال والنساء، وصيدلية، وحوض سباحة، وملعباً رياضياً.

وكعرض ترويجي، يمكن للمتعاملين الراغبين في شراء الفلل مباشرة من «نخيل»، الاستفادة أيضاً من رسوم خدمات مجانية لمدة خمس سنوات، و2% رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إضافة إلى قسيمة مجانية شرائية للأجهزة المنزلية بقيمة 15 ألف درهم.

وقال نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يسعدنا أن نتعاون مع (نخيل) لتقديم هذا العرض الحصري والتنافسي لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون، لمساعدتهم على امتلاك منازل أحلامهم».

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