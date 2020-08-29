تمديد عروض العودة إلى المدارس في دبي حتى 26 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن تمديد عروض العودة إلى المدارس لغاية 26 سبتمبر المقبل في مراكز التسوق الكبرى، ومنافذ البيع داخلها، ما يمنح العائلات فرصة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتسوق براحة وأمان.

وتتضمن العروض استرداداً نقدياً على المشتريات يصل إلى 25%، وهدايا مجانية، وخصومات تصل إلى 70% في بعض منافذ البيع، إضافة إلى فرصة الفوز بمبلغ 25 ألف درهم لدفع الرسوم المدرسية.

عروض ترويجية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إنه مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية وانطلاق العام الدراسي الجديد، فإن موسم العودة إلى المدارس يقدم عروضاً ترويجية متميزة لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء.

وأضاف: «اكتسب موسم العودة إلى المدارس أهمية أكبر العام الجاري، في ظل استعداد الطلبة للعودة إلى الفصول الدراسية بعد فترة طويلة من التعلم عن بعد. ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإنه تم تمديد هذا الموسم بهدف منح العائلات الوقت الكافي للحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات، وضمان أفضل بداية ممكنة للعام الدراسي الجديد».

وتابع الخاجة: «تمثل صحة المتسوقين وسلامتهم أهمية قصوى بالنسبة للجميع خلال هذه الفترة، حيث تواصل مراكز التسوق في دبي تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التعقيم وقياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي، وهو ما يتيح لسكان دبي وزوارها التسوق براحة تامة».

هيئة المعرفة

ووفقاً لبيان المؤسسة، تقدم هيئة المعرفة والتنمية البشرية، خلال موسم العودة إلى المدارس، برنامج «#وتتجدد_الحياة» لمساعدة أولياء الأمور والأطفال على اجتياز العام الدراسي المقبل بنجاح، والاستمتاع ببداية إيجابية من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية.

وسيتواجد مسؤولو هيئة المعرفة والتنمية البشرية في مناطق مخصصة في مركز تسوق «مول الإمارات» من 30 أغسطس الجاري حتى الخامس من سبتمبر المقبل، وفي مركز تسوق «سيتي سنتر مردف» من التاسع من سبتمبر حتى 19 سبتمبر، في وقت يمكن للعائلات التحدث إلى موظفي الهيئة وتوجيه الأسئلة لهم حول إجراءات السلامة المتبعة في المدارس.

استرداد نقدي

إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الذين يبحثون عن حقائب مدرسية، الاستفادة من عرض استرداد نقدي يصل إلى 25% وهدية مجانية عند الشراء بقيمة 500 درهم، ويتوافر العرض خلال موسم العودة إلى المدارس حتى 15 سبتمبر المقبل في متاجر «كيبلينج» في «دبي مول»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«دبي فستيفال سيتي مول».

أما فروع «هوم سنتر» فتبدأ العام الدراسي الجديد بطرح مجموعة فريدة من نوعها بأسعار مخفضة، ويمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات تبدأ من 20 إلى 70% على منتجات مختارة تشمل مستلزمات المطبخ والديكور، وذلك حتى 20 سبتمبر.

بدورها، مددت متاجر «سبلاش» في دبي، عروض العودة إلى المدارس حتى الخامس من سبتمبر المقبل، وتشمل تخفيضات كبرى على الملابس الرجالية والنسائية، فيما يمكن اختيار حقيبة مدرسية جديدة مع صورة شخصية «هاري بوتر» أو البطل الخارق المفضل من «مارفل» مقابل 89 درهماً، أو حقيبتين مقابل 149 درهماً.

كما تقدم «لايف ستايل» مجموعة عروض ترويجية في متاجرها وعبر الإنترنت، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، إذ تتيح «لايف ستايل» عرض «اشترِ قطعتين واحصل على واحدة مجاناً» على أدوات القرطاسية وزجاجات المياه قبل انطلاق العام الدراسي، في وقت تم تمديد العرض حتى 20 سبتمبر المقبل.

ولفتت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى أن متجر «موجي» الياباني المتخصص في الأزياء والإكسسوارات والأدوات المنزلية يقدم عروضاً خاصة تشتمل أدوات قرطاسية وملابس أطفال، مشيرة إلى أن العرض يتوافر حتى 12 سبتمبر المقبل في متاجر «موجي» بمراكز تسوق: «دبي مول»، و«سيتي سنتر مردف»، و«ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«مول الإمارات» (متجر دبنهامز)، كما يمتد العرض أيضاً ليشمل صناديق تخزين لألعاب الأطفال ومستلزماتهم.

وبحسب البيان، سيحصل المتسوقون حتى السادس من سبتمبر المقبل في متاجر «سواروفسكي» في «دبي مول» و«مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة»، و«مارينا مول» و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«سيتي ووك»، و«ابن بطوطة مول»، على قلم «سواروفسكي» الحصري كهدية عند إنفاق 600 درهم.

في السياق نفسه تتيح متاجر «جمبو» في دبي الحصول على فرصة الفوز بمبلغ 25 ألف درهم لدفع الرسوم المدرسية، إذ يتوافر العرض في متاجر الأجهزة الإلكترونية في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ومنطقة الفهيدي حتى 12 سبتمبر المقبل.

عرض «رأس الخيمة الوطني»

يقدم بنك رأس الخيمة الوطني فرصة الفوز ببطاقة هدايا «إعمار» بقيمة تصل إلى 2000 درهم عند دفع الرسوم الأكاديمية للعام المقبل، باستخدام بطاقة الائتمان التابعة للبنك.

وللمشاركة في العرض يتوجب على حاملي البطاقات التسجيل أولاً من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرمز «SCH» إلى 7010 من رقم الهاتف المحمول المسجل في حساب البنك الخاص بهم، ودفع مبلغ لا يقل عن 5000 درهم باستخدام البطاقة الائتمانية للبنك.

عروض العودة إلى المدارس تتضمن فرصة الفوز بـ25 ألف درهم لدفع الرسوم المدرسية.

25 %

استرداداً نقدياً.. وهدية مجانية عند الشراء بقيمة 500 درهم.

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