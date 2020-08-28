«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بانكوك أول سبتمبر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستستأنف خدمات الركاب إلى بانكوك برحلات يومية اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 78 وجهة مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمناً من وإلى العاصمة التايلاندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

كما ستصبح بانكوك المدينة الـ15 في جنوب وجنوب شرق آسيا ضمن شبكة «طيران الإمارات».

وأفادت الناقلة في بيان بأنها ستستخدم على خط تايلاند طائرات «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية، موضحة أنه اعتباراً من الأول من سبتمبر، ستغادر الرحلة «ئي كيه 384» مطار دبي الدولي يومياً الساعة 1:50 صباحاً، لتصل إلى بانكوك الساعة 11:30 صباحاً، بينما رحلة العودة «ئي كيه 385»، ستقلع من مطار بانكوك الدولي الساعة 3:25 صباحاً وتصل إلى دبي الساعة 6:35 صباحاً.

وأشارت «طيران الإمارات إلى أن الحجز متاح على الرحلات عبر موقعها الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر، لافتة إلى أنه ينبغي على المسافرين إلى بانكوك الامتثال لمتطلبات السلطات التايلاندية قبل إجراء الحجز.

وأضافت أنه يمكن للعملاء من مختلف محطات «طيران الإمارات» التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، مشيرة إلى أنه لضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي والإمارات قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» إلزامي لركاب «الترانزيت» والقادمين إلى دبي.

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