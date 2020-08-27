«طيران الإمارات» تضيف كوناكري وداكار إلى شبكتها الإفريقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى كوناكري (غينيا)، وداكار (السنغال)، اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الوجهات الإفريقية، التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى ثماني مدن.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أن الرحلات ستعمل بتواصل من دبي إلى كوناكري، ثم إلى داكار والعودة إلى دبي، مرتين في الأسبوع بطائرات «بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أن الحجز متاح على الرحلات، عبر الموقع الشبكي: (emirates.com)، أو عن طريق وكلاء السفر.

وبإضافة خدمة كوناكري وداكار المتصلة، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 77 وجهة في مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا عبر دبي، من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى.

ويمكن للعملاء، من مختلف محطات «طيران الإمارات»، التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR، يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت)، والقادمين إلى دبي قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، حيث تسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة، حتى 31 أكتوبر 2020.

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