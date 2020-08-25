«اتصالات» تطلق خدمة لتأسيس مواقع الشركات الصغيرة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاقها خدمة (e-Store) المجانية، لتأسيس المواقع الإلكترونية من منصة (Etisalat Business Edge)، التي تتيح للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير مستوى أعمالهم على الإنترنت دون التزامات تعاقدية، بما يشمل عرض المنتجات على الإنترنت، وإتاحة خاصية طلبات الشراء على الإنترنت، وتوفير البيانات والتحليلات حول زوّار الموقع.

وأفادت «اتصالات» في بيان بأن الشركات الصغيرة تستطيع الاستفادة من الخدمة الجديدة مدى الحياة، والتي تهدف إلى دعم وتطوير المواقع الإلكترونية من خلال ثلاث خطوات بسيطة ومتتالية: الابتكار، التصميم، بيع المنتجات، مشيرة إلى أن الخدمة متوافرة مجاناً للعملاء الحاليين والجدد لمنصة (Business Edge) وبعض الخدمات المختارة.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود، إن «الخدمة الجديدة تتيح للعملاء إمكانية تصميم موقع إلكتروني احترافي دون الحاجة للاستعانة بمصممي المواقع، حيث تحتوي الخدمة على أكثر من 1000 نموذج جاهز للمواقع الإلكترونية، تغطي ما يزيد على 80 من مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر واجهة المستخدم خاصية سهلة لنقل الملفات عبر السحب والإفلات، وتضم محرراً للصور، ومقاطع الفيديو، والصور المجانية، و(خرائط غوغل)، وغيرها من الخصائص».

• الخدمة توفر 1000 نموذج جاهز للمواقع تغطي 80 من مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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