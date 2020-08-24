تجديد 47 ألف رخصة تجارية تلقائياً في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

جدّدت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 47 ألفاً و37 رخصة تجارية تلقائياً، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 15%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد استمرارية المضي لتطبيق نهج التحسين المستمر، لتوفير الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن مبادرة «التجديد التلقائي» تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعدّ الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة من دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، أو زيارة اقتصادية دبي.

التجديد سابقاً

وأوضحت اقتصادية دبي أنه كان في السابق يتطلب من المتعامل لتجديد رخصة تجارية، أربع زيارات إلى مقر الدائرة مع سبع خطوات، هي: الاستفسار عن الخدمة، من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال، ثم التقديم للخدمة (زيارة) لتقديم المستندات المطلوبة وللحصول على الموافقات الخارجية، تليها الموافقات الخارجية (زيارة) بناء على نوع النشاط الاقتصادي للرخصة التجارية، وزيارات لجهات حكومية للحصول على الموافقات، ثم تقديم عقد إيجاري/‏‏ شهادة ملكية عقارية مصدق، وتقديم المستندات المطلوبة (زيارة)، ومن ثم قسيمة دفع بلدية دبي، وأخيراً دفع رسوم التجديد (زيارة).

«التجديد التلقائي»

أضافت الدائرة أنه حالياً يتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية، حيث لا يتعين على صاحب الرخصة سوى إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969)، ثم يتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية في خطوة واحدة من دون أي زيارات وأي معاملات ورقية.

قنوات الدفع

بيّنت اقتصادية دبي أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، التي تضم بوابة حكومة دبي الذكية، «آفاق للتحصيل»، التطبيق الذكيDED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك). وأشارت إلى أنه يمكن أيضاً الدفع، من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة في بنك دبي الإسلامي، كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏‏ماكينات الصراف الآلي).

أنشطة غير مشمولة

أوضحت الدائرة أنه يوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة «التجديد التلقائي» المتطوّرة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، فضلاً عن نشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

وأكدت أنه يجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

تسهيل الأعمال

تركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، لتسخير جميع الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية، التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

تجديد الرخصة كان يتطلب سابقاً أربع زيارات إلى اقتصادية دبي، مع سبع خطوات.

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أنشطة خاصة بـ«طرق دبي»، لا تشملها خدمة «التجديد التلقائي».

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