600 مليون درهم مبيعات «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - وام

حققت حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مبيعات بأكثر من 600 مليون درهم.

وشهدت مراكز التسوق الكبرى والمحال التجارية - المشاركة في الحملة تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة»، التي استمر شهراً، واختتمت الجمعة الماضية - إقبالاً كبيراً من المتسوقين وزوار الإمارة، الذين استفادوا من خصومات الحملة التي راوحت بين 25 و75% على مختلف العلامات التجارية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب السحوبات المتنوعة التي أقيمت أسبوعياً منذ انطلاق الحملة على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة، التي أسهمت في تحقيق حراك إيجابي شهدته المراكز التجارية والأسواق في الإمارة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، التزام الغرفة بتعزيز استدامة الأعمال ومرونتها، للتكيف بسرعة مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة جهودها في تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية.

وقال العويس إن حملة «عروض الشارقة للتسوق» كانت واحدة من المبادرات المبتكرة، التي حرصت الغرفة على إطلاقها بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة، وتشجيع وتحفيز الحركة التجارية، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي واجهته، والإسهام في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام.

بدوره، قال مدير عام «غرفة الشارقة»، محمد أحمد أمين العوضي، إن «عروض الشارقة للتسوق» أثبتت نجاح مستهدفاتها من خلال ما شهدته مراكز التسوق والمحال التجارية من انتعاش لحركة المبيعات، أسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية على مستوى الإمارة، التي عكستها الأرقام المسجلة، إضافة إلى توظيف الإيرادات لتحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين.

دفعة قوية

أفادت مراكز تسوق في الشارقة بأن حملة «عروض الشارقة للتسوق» كانت بمثابة دفعة قوية للحركة التجارية، بعد فترة الإغلاق التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، حيث أسهمت في تنشيط حركة البيع بنسب كبيرة.

وأشارت إلى أن إطلاق هذا الحدث من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب ما قدمته من مزايا تمثلت في إعفاء مراكز التسوق والمحال التجارية في المنطقتين الشرقية والوسطى من رسوم المشاركة، فضلاً عن خصم 50% من الرسوم لبقية مناطق الإمارة، جميعها عوامل أسهمت في ارتفاع نسبة المشاركة في الحملة للاستفادة منها في دعم المبيعات.

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