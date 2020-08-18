«إينوك» تتعاون مع «دايناميك فيولز» الإسبانية لتوزيع زيوت التشحيم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم





أعلنت «مجموعة إينوك» عن تعاون مع شركة «دايناميك فيولز»، تصبح بموجبه الشركة الموزع الرسمي لمنتجات المجموعة من زيوت التشحيم للقطاع البحري في إسبانيا، وذلك عبر اتفاقية تأتي في إطار خطط «إينوك» لتعزيز حضورها العالمي.

وبموجب الاتفاقية، تتولى «دايناميك فيولز» مهمة تسويق منتجات «مجموعة إينوك» المتنوعة من زيوت التشحيم للقطاع البحري في إسبانيا، لاسيما في موانئ: «لاس بالماس»، وجبل طارق، والجزيرة الخضراء، وهي الموانئ الأكبر في إسبانيا.

ويأتي هذ التعاون ليتيح لـ«مجموعة اينوك» القدرة على تقديم محفظة منتجاتها من زيوت التشحيم للقطاع البحري، والعمل على تعزيز حضورها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في خدمة المتعاملين معها في أكثر من 900 ميناء حول العالم، في وقت ستحظى فيه شركة «دايناميك فيولز» بالقدرة على الوصول إلى الخبرات الفنية التي تتمتع بها «مجموعة إينوك» في القطاع البحري.

مراكز حيوية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن قطاع النقل والشحن البحري يحظى بأهمية محورية في نمو ونجاح العمليات التجارية في أوروبا، ويسهم بحصة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي ومعدلات التوظيف، لافتاً إلى أن الشحن البحري يقف وراء نقل ما يقدر بنحو 90% من البضائع التجارية حول العالم، وهو بذلك ركن أساسي في منظومة التجارة العالمية.

وأضاف: «تعتبر موانئ (لاس بالماس)، وجبل طارق، والجزيرة الخضراء، مراكز حيوية للتبادل التجاري، إذ تتيح الوصول بسهولة إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، وتوفّر صلة وصل مع الموانئ البعيدة في الأميركيتين ومنطقة الشرق الأقصى، ما يتيح لنا المزيد من التوسع في حضور منتجاتنا على مستوى العالم».

خدمات المتعاملين

من جهته، قال المدير العام في «دايناميك فيولز»، أدريان سولاريس: «تمثّل هذه الاتفاقية مع (مجموعة اينوك) خطوةً نحو الأمام في تحقيق استراتيجية (دايناميك فيولز) للتطوير المستمر، وتحسين الخدمات المقدّمة للمتعاملين».

ولفت إلى أن الاتفاقية ستمكّن «دايناميك فيولز» من خدمة المتعاملين وتعزيز حضورهم في اثنين من أهم محاور قطاع الشحن المنتظم والعابر، وهما مضيق جبل طارق، وجزر الكناري.



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