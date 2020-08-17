فنادق دبي تقدم عروضاً للعائلات خلال «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بأن حجز عطلة عائلية في دبي أصبح أكثر سهولةً من أي وقت مضى مع عروض الحجوزات الفندقية في عدد من أشهر فنادق المدينة وأكثرها فخامة خلال «مفاجآت صيف دبي».

وأكدت في بيان اليوم، أنه يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بتمضية الوقت على الشاطئ أو حتى استكشاف معالم المدينة، حيث تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل العروض الترويجية الفندقية المثالية للعائلات والأطفال.

الإقامة الملكية

ويقدم فندق ومنتجع جميرا زعبيل سراي، للأصدقاء والعائلات فرصة الاستمتاع بإجازة رائعة على نخلة جميرا، حيث يمكن لفيلات الإقامة الملكية في المنتجع استقبال ما يصل إلى 10 ضيوف لقضاء يوم واحد والاستمتاع بأشعة الشمس. ويسري العرض بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً بسعر 1499 درهماً ويشمل الدخول إلى شاطئ الفندق بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم يمكن إنفاقه في مطعم بلاج البيروفي مع خصم 30% على المشروبات.

عطلة صيفية

كما يعد فندق ومنتجع «وان آند أونلي» جزيرة النخلة إحدى وجهات الضيافة الرائعة لقضاء عطلة صيفية مثالية للعائلات. ويقدم المنتجع الذي يقع على طرف الهلال الغربي لنخلة جميرا، للسكان والزوار أسعاراً مخفضة على الإقامة في عدد من الغرف والأجنحة الفخمة، ويشمل ذلك وجبة إفطار مجانية وتسجيل المغادرة في وقت متأخر حتى الساعة 6 مساءً، ورصيد بقيمة 500 درهم لكل غرفة في الليلة يمكن إنفاقه في المطاعم والمقاهي داخل المنتجع. ويسري العرض حتى يوم 30 سبتمبر.

عطلة قصيرة

من جانبه، يقدم فندق «فيدا تلال الإمارات»، فرصة قضاء عطلة قصيرة بأسعار تناسب الجميع، حيث يمكن للضيوف حجز أحد غرف الفندق العصرية مقابل 299 درهماً فقط غير شاملة الضرائب والرسوم، والاستمتاع بحمام السباحة مع إطلالة خلابة على مضمار نادي الإمارات للغولف.

ويعد هذا الوقت مثالياً بالنسبة للعائلات للتسجيل في عضوية برنامج فنادق أكور. وبالشراكة مع مفاجآت صيف دبي، تقدم مجموعة الفنادق للأعضاء خصم بنسبة 50% على تجارب الإقامة وتناول الطعام في 13 علامة تجارية تابعة لها في مختلف أنحاء دبي. ويسري العرض حتى 30 سبتمبر ويشمل فنادق «رافلز دبي»، و«فيرمونت دبي»، و«فيرمونت النخلة»، بالإضافة إلى فنادق «سوفيتيل» و«بولمان» و«موفنبيك» و«سويس أوتيل» و«إم جاليري».

كما يشمل العرض أيضاً فنادق «نوفوتيل» و«ميركيور» و«أداجيو» و«ريكسوس» و«ايبس» في مختلف أنحاء دبي.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بقضاء عطلة صيفية متميزة في منطقة مرسى دبي، حيث يقدم فندق «تماني مارينا» أسعاراً خاصة للعائلات والأصدقاء طوال فترة الصيف، تبدأً من 210 دراهم للغرفة الفردية شاملة الإفطار. ويمكن ترقية هذا العرض ليشمل الإفطار والعشاء مقابل 280 درهماً، أو جميع الوجبات مقابل 310 دراهم.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس الجاري)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسة وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.



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