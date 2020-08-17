المصدر: دبي - الإمارات اليوم



تستأنف طيران الإمارات، خدمات الركاب إلى وارسو اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل برحلتين في الأسبوع، ترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعياً في 7 أكتوبر المقبل.

وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 75 وجهة في سبتمبر، حيث ستوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا إلى العاصمة البولندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا. كما ستصبح وارسو المدينة الأوروبية الـ25 ضمن شبكة طيران الإمارات.

وأكدت طيران الإمارات، في بيان اليوم، أنها تواصل العمل لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية لتلبية الطلب على السفر، مع إعطاء الأولوية دائماً لصحة وسلامة عملائها وطاقمها والمجتمعات التي تخدمها.



وستستخدم طيران الإمارات على خط وارسو طائرات «البوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وستغادر الرحلة «ئي كيه 179» مطار دبي الدولي في الساعة 8:10 صباح يومي الأحد والجمعة، اما رحلة العودة «ئي كيه 180» فتقلع من مطار وارسو في الساعة 3 عصراً. وستضاف الرحلة الثالثة أيام الأربعاء اعتباراً من 7 أكتوبر.



ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات، التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، علماً بأن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.



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