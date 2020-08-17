خبراء: 5 عوامل تعزّز جاذبية دبي السياحية في زمن «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال خبراء في القطاع السياحي إن دبي - التي تعدّ واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم - توفر حالياً مقومات عدة ترجح كفتها في القطاع على الصعيد العالمي، مقارنة بوجهات أخرى، لافتين إلى خمسة عوامل تعزّز من جاذبيها في زمن وباء «كورونا».

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك العوامل تتمثل في اعتمادها إجراءات وقائية بمعايير عالمية، إضافة إلى توفيرها خدمات طبية ذات جودة عالية، فضلاً عن كونها وجهة ترفيهية متنوّعة، علاوة على سهولة الوصول إليها من خلال رحلات الربط المباشرة، إلى جانب إتاحة العروض الترويجية بأسعار مشجعة، مؤكدين أن العوامل تعزّز من مستويات الثقة لدى الزوّار عند اتخاذ قرارات السفر.

سُمعة عالمية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن دبي وجهة سياحية ذات سُمعة عالمية أثبتت في ظل وباء «كوفيد-19» أنها توفر مقومات تميزها عن غيرها من المحطات، لافتاً إلى أن الإمارة اتخذت خطوات مبكرة لتأمين مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك السياحة، ووضع برتوكولات تتعلق بتأمين السياح منذ لحظة وصولهم وحتى انتهاء العطلة ومغادرتهم المطار.

«السفر الآمن»

وأضاف خوجلي أنه في ظل الإجراءات الوقائية الشاملة والفاعلة التي اتخذتها الإمارة، أصبحت من أولى مدن العالم التي تحصل على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي، في إطار ضمان صحة وسلامة الزوّار القادمين إليها، مشيراً إلى أن الفنادق العاملة في السوق المحلية اتخذت بدورها كل الاحتياطات والتدابير الوقائية في هذا الإطار، كما أنها تتميز بتوفيرها مساحات كبيرة في صالات الاستقبال والمطاعم، على عكس الفنادق في أسواق أوروبا، ما يؤهلها لتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بسلاسة.

وذكر خوجلي أن توافر خدمات طبية ذات جودة عالمية في دبي، يعزّز من الثقة لدى السياح، من حيث إنهم مطمئنون بتلقي العناية المُثلى منذ وصولهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلعب دوراً بارزاً في تحديد واختيار الوجهات السياحية في زمن الوباء.

متطلبات وضوابط

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي»، منذر درويش، إن المتطلبات والضوابط التي تم اعتمادها لجعل دبي الوجهة الأكثر أماناً للسياحة، تشمل جميع المراحل بدءاً من الوجهة الأصلية للزائر، أي قبل أن يغادر موطنه، مضيفاً أن الإجراءات تشمل توافر فحوص سلبية، فضلاً عن تطبيق معايير السلامة على الرحلات الجوية وحتى الوصول إلى مطار دبي، الذي يخضع لعمليات تعقيم مكثفة طوال اليوم، على غرار الفنادق والمرافق الترفيهية، وجميع الأمكنة التي يقصدها الزوّار.

وبيّن درويش أن شركة «طيران الإمارات» توفر تغطية مجانية لمسافريها، تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19»، عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم، لتصيح أول ناقلة في العالم تطبق هذه الخدمة، مشيراً إلى أن ذلك يعزّز من الثقة لدى المسافر، ويشجعه على السفر وقضاء عطلة سياحية في دبي.

رحلات مباشرة

وقال درويش إن الناقلات الوطنية، وتلك العاملة في مطارات الدولة، توفر رحلات طيران مباشرة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، ما يتيح أمام السياح خيارات عدة لسهولة الوصول إلى الدولة، علاوة على رحلات الربط عبر أكثر من مطار.

ولفت إلى أن دبي تتميز بطاقة استيعابية عالية، وتضم أكثر من 120 ألف غرفة، والعديد من المنتجعات السياحية الفاخرة، الأمر الذي ساعدها على توفير عروض سياحية بأسعار تشجع السياح لقضاء عطلات في دبي.

وأوضح درويش أن أسعار العروض السياحية في الإمارة تناسب جميع شرائح الزوّار، وهي تقل، على سبيل المثال، بنسبة 50%، مقارنة بوجهات أوروبية استأنفت نشاطها السياحي أخيراً، مؤكداً أن الفنادق العاملة في دبي تسجل معدلات إشغال جيدة في ظل هذه الظروف، فيما تسجل بعضها خلال عطلة نهاية الأسبوع إشغالاً يراوح بين 80 و90%.

مرافق سياحية

بدوره، قال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن دبي توفر العديد من المرافق السياحية التي تلبي مختلف متطلبات الزوّار، خصوصاً السياحة العائلية، في ظل مراكز الترفيه المتنوّعة، إلى جانب المنتجعات ومراكز التسوّق وغيرها، مشيراً إلى أن السوق المحلية شهدت، خلال الفترة الأخيرة، تنوّعاً كبيراً في طبيعة الخدمات ومرافق الجذب المتاحة.

وبيّن العوضي أن التنوّع في المنتج السياحي يعزّز من جاذبية الوجهات، حيث استطاعت دبي، خلال السنوات الأخيرة، أن توفر للسياح تجارب سياحية متكاملة تلبي متطلبات جميع شرائح الزوّار، لافتاً إلى أن هناك الفنادق الفاخرة و المتوسطة.

وأضاف: «حتى على صعيد الرحلات الجوية، هناك أكثر من خيار بما يتناسب والميزانية التي يرصدها السائح لزيارة دبي، التي تحتض العديد من المعالم السياحية الشهيرة عالمياً».

الأسعار

وأشار العوضي إلى أن الأسعار التنافسية والمشجعة لها دور كبير في تميز وجهة ما مقارنة بغيرها من المحطات، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في الإمارة يوفر العديد من العروض المتكاملة التي تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وخدمات الطعام، بما في ذلك الدخول المجاني إلى المرافق والمتنزهات الترفيهية، إضافة إلى الجولات السياحية.

العوامل الـ 5

* الإجراءات والتدابير الوقائية ذات المعايير العالمية.

* توفير خدمات طبية عالية الجودة، ما يعزّز ثقة الزوّار.

* وجهة ترفيهية متنوّعة تضم العديد المرافق السياحية.

* سهولة الوصول إلى دبي، من خلال رحلات الربط المباشرة.

* العروض الترويجية بأسعار مشجعة.

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