%23 نمواً في تجارة دبي من المعقمات الطبية خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بأن قيمة تجارة دبي الخارجية من المعقمات والمطهرات سجلت، خلال النصف الأول من العام الجاري، نمواً بواقع 23% لتصل إلى 70 مليون درهم، مقارنة بـ56.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات «جمارك دبي»، فقد شهد يونيو الماضي أعلى نسبة نمو في قيمة تجارة المعقمات الطبية بواقع 95% إلى 18 مليون درهم، مقارنة بـ9.2 ملايين درهم مسجلة في يونيو 2019.

ولفتت الدائرة إلى أن هذا النمو في قيمة تجارة دبي الخارجية للمواد المعقمة الطبية، يعكس الجهود المتميزة والإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة.

وبلغت قيمة إجمالي الواردات 32.4 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ24.4 مليون درهم بنمو نسبته 33%، فيما سجل إجمالي قيمة الصادرات 31 مليون درهم، مقارنة بـ25.7 مليون درهم بنمو نسبته 20%. واستقرت قيمة إعادة التصدير عند 6.5 ملايين درهم.

وأكدت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في «جمارك دبي»، نسيم المهيري، أن الدائرة تحرص على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار عموماً، ومجموعات العمل والتجارة بالمواد الغذائية والطبية، وكذلك تجار المواد المعقمة خصوصاً، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لرفد السوق المحلية من هذه المواد بشكل مستمر، واستدامة توافرها بأسعار تنافسية، وفق استراتيجية اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وأضافت أن «المراكز الجمركية ومراكز الشحن الجوي تعمل على إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش، واستكمال التخليص الجمركي لشحنات المواد الطبية والمعقمات دون تأخير».

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